Vol MH17 : La défense affirme que la thèse du missile russe n’est pas prouvée

Jeudi, au procès du crash de l’avion de la Malaysia Airlines, abattu au-dessus de l’Ukraine en 2014, les avocats d’un accusé ont estimé que les preuves d’un missile russe n’avaient pas été apportées.

Le procès de quatre hauts gradés des séparatistes prorusses de l’Est de l’Ukraine a débuté en mars 2020, et a pris une nouvelle signification depuis l’invasion russe fin février. «L’accusation n’a pas réussi à prouver à partir de conversations sur écoute, d’images et de déclarations de témoins qu’il s’agissait du missile qui a abattu le MH17», a déclaré l’avocate Sabine ten Doesschate, qui représente Oleg Poulatov. «Et même si un missile a été lancé, on ne peut pas prouver que c’est bien le missile qui a touché le MH17», a-t-elle ajouté.