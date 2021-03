Royaume-Uni : La défense de Johnny Depp plaide pour un nouveau procès

En novembre, l’acteur américain avait perdu son procès en diffamation à Londres contre le tabloïd «The Sun». Jeudi, il tentera d’obtenir un nouveau procès en appel.

«Détails traumatisants»

L’acteur américain a reconnu une consommation abusive de drogues et d’alcool, mais affirme n’avoir jamais levé la main sur une femme, soutenu sur ce point par les témoignages écrits de ses ex-compagnes Vanessa Paradis et Winona Ryder. Il accuse en retour de violences l’actrice de «The Danish Girl» et d’«Aquaman».

Amber Heard, qui avait le statut de témoin dans ce procès, avait quant à elle maintenu ses déclarations et déploré que les «détails les plus traumatisants et les plus intimes» de sa vie avec Johnny Depp aient été exposés devant la justice, et «diffusés dans le monde entier». Fin novembre, le juge a aussi ordonné à Johnny Depp de payer un peu plus de 628’000 livres (780’000 francs) au «Sun» pour couvrir ses frais de justice.