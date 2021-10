Japon : La défense de l’ex-employé de Ghosn plaide son innocence

Fin septembre, des procureurs ont requis deux ans de prison ferme contre un ancien haut responsable des affaires juridiques de Nissan. Mercredi, il a plaidé non coupable.

Les avocats de Greg Kelly, un Américain de 65 ans jugé à Tokyo depuis plus d’un an dans l’ affaire des rémunérations que Nissan était censé verser ultérieurement à Carlos Ghosn, ont plaidé mercredi son innocence.

Pas de quelconque «conspiration»

Ni les montants, ni les moyens de paiement, ni le calendrier de ces paiements n’étaient déterminés, et donc Nissan n’avait pas besoin de publier ces données, selon Yoichi Kitamura. Greg Kelly n’était pas non plus à la tête d’une quelconque «conspiration» chez Nissan sur ce dossier, contrairement à ce que les procureurs ont affirmé, toujours selon son avocat.