Pierre Maudet a pris une dernière fois la parole, à la fin de l’audience. 20min/Marvin Ancian

«Madame la présidente, v ous devez juger un homme condamné » , a asséné Me Yaël Hayat, une des trois avocats de Pierre Maudet, lors de leur plaidoirie jeudi, au quatrième jour du procès du conseiller d’Etat, accusé d’acceptation d’avantages, et de quatre co prévenus . Pour la femme de loi, cette « affaire » n’aurait pas eu lieu sans le mensonge du magistrat: « Il y a une faute, un péché originel, et cette faute, c’est Pierre Maudet qui l’a faite. » Un péché originel qui a « tout irradié, tout dévasté » et dont il a payé le prix, a-t-elle souligné, évoquant une « mise à mort » , une « curée » . Mais il faut distinguer le mensonge fautif du mensonge coupable, distinguer le péché originel de la culpabilité, a-t-elle plaidé, appelant la présidente du Tribunal de police Sabina Mascotto à porter un « regard intact, virginal » .

Invité comme des centaines d’autres

Me Grégoire Mangeat a ensuite détaillé les raisons juridiques qui, selon lui, exonèrent Pierre Maudet. L’invitation à Abu Dhabi était une invitation officielle d’un Etat souverain, or un octroi d’avantage dans ce cas n’a jamais existé dans le droit suisse, a-t-il fait valoir. Et l’objectif de cette invitation à assister au G rand P rix de l’émirat, une invitation standard, en rien insolite, parmi des centaines d’autres, c’est faire la promotion d’Abu Dhabi, montrer au monde une image moderne, pas influencer le conseiller d’Etat. Celui-ci a été convié en raison de son statut, « aucunement en lien avec les devoirs de sa charge ». Il n’a jamais caché ce caractère officiel, selon l’avocat: Pierre Maudet en avait parlé au président du Conseil d’Etat de l’époque François Longchamp, il avait répondu à l’invitation par un mail officiel avec en tête de l’Etat. Et la « prétendue coopération policière » entre Genève et Abu Dhabi, mise en avant par le Ministère public pour prouver les liens d’influence entre l’avantage du voyage et l’action du conseiller d’Etat, ce sont des « échanges chaotiques, sans lien, désordonnés » qui n’ont abouti à rien. Donc impossible de faire croire que c’est ce « vide » qui aurait déterminé le service du protocole d’Abu Dhabi à inviter Pierre Maudet, a encore souligné Me Grégoire Mangeat. Il a rappelé au passage que d’autres ont fait comme le conseiller d’Etat sans être inquiétés: le conseiller fédéral Ueli Maurer ou encore l’ancien conseiller administratif de la Ville de Genève, Guillaume Barazzone, se sont aussi rendus au Grand Prix d’Abu Dhabi.

Pas de finalité cachée

Quant au sondage électoral de 2017, financé par deux coaccusés du conseiller d’Etat, Antoine Daher et Magid Khoury, là aussi, rien d’illégal, a expliqué Me Fanny Margairaz, qui a rappelé que le financement politique privé n’est pas interdit en Suisse. D’ailleurs, a-t-elle rappelé, le Ministère public a rendu une ordonnance de classement concernant des contributions du groupe Manotel sur le compte de l’association de soutien à Pierre Maudet, soit dans les mêmes conditions que les versements des sociétés de Magid Khoury via Antoine Daher. Et la thèse d’une « finalité cachée » à ces versements, soutenue par le Ministère public, « ne tient pas » : « La finalité d’un simple financement politique, plus vraisemblable, doit être retenue » , a p l aidé l ’avocate, rappelant aussi que le doute doit profiter à l’accusé.

«Je réitère mes sincères excuses»