Procès du 13-Novembre : La défense de Muhammad Usman démonte la thèse du «4e commando»

L’avocat du Pakistanais a argumenté que les cibles des attentats n’avaient été définies que le 7 novembre, alors l’accusé se trouvait à des milliers de kilomètres de Paris.

Le Pakistanais Muhammad Usman, l’un des «opérationnels contrariés» des attentats du 13 novembre 2015, aurait-il dû faire partie d’un quatrième commando en plus de ceux du Bataclan, des terrasses et du Stade de France ? Cette thèse de l’accusation a été battue en brèche par la défense mercredi au procès.

«Voiture-balai de la poursuite pénale»

Certes, a admis l’avocat, Muhammad Usman, 29 ans, a bien «rejoint la Syrie» et les rangs de l’organisation Etat islamique (EI) à l’été 2015 après quelques années d’étude dans une école coranique, mais, a-t-il insisté, «au moment où la date du 13-Novembre est retenue, où le Stade de France est choisi comme cible, Muhammad Usman est en pleine mer Egée et il n’y a aucune chance qu’il soit à Paris le 13-Novembre».

«Si on avait besoin de Muhammad Usman, si Muhammad Usman avait été tant attendu, on serait allé le chercher (...) C’était matériellement possible d’aller chercher Usman et Haddadi en Grèce», lance l’avocat.