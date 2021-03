La mouche blanche Bemisia tabaci figure parmi les insectes nuisibles les plus importants au monde.

De nombreuses plantes, comme les tomates, produisent des glycosides phénoliques, des défenses chimiques contre les insectes ravageurs, explique ce jeudi, dans un communiqué, l’Université de Neuchâtel. Mais une sorte de mouche blanche est capable de neutraliser ces toxines grâce à un gène qu’elle a pu acquérir directement à partir des plantes. La Bemisia tabaci figure parmi les insectes nuisibles les plus importants du monde, car elle se nourrit d’un vaste spectre de plantes cultivées.

500 espèces touchées

Ces insectes ne sont toutefois pas vraiment des mouches. Apparentés aux pucerons, ils causent comme eux non seulement des dommages directs aux plantes en aspirant la sève, mais ils propagent aussi des virus dévastateurs. En raison de tous ces effets négatifs, ces minuscules insectes provoquent des milliards de dollars de pertes de rendement annuel, principalement dans les régions tropicales, mais aussi sous les serres des climats plus tempérés.

Le gène découvert explique pourquoi les aleurodes peuvent se nourrir d’au moins 500 espèces de plantes différentes. Parmi celles-ci figurent de nombreuses cultures importantes comme la tomate, le coton, le brocoli, le chou, l’aubergine, le manioc et le melon. «Cette découverte est une avancée majeure dans notre compréhension de la façon dont les aleurodes ont développé une résistance contre les défenses de leurs plantes hôtes, souligne Ted Turlings. Elle montre que des insectes ravageurs sont capables d’exploiter la boîte à outils génétique de leurs plantes ressources. Plus intéressant encore, la recherche a également révélé une stratégie possible pour lutter efficacement contre le parasite.»