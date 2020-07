Berne

La défense plaide l'acquittement pour l'ex-armateur

Le Ministère public bernois accuse le sexagénaire d'avoir falsifié des prix de construction et d'achat pour des navires de la marine marchande.

Pour son défenseur, Me Raffael Ramel, aucune des accusations du procureur n'est fondée. Son client a été au contraire victime d'un acheteur malhonnête et de la crise économique mondiale de 2008.

Il n'a pas été possible de sauver l'entreprise après 2008, a déclaré Me Ramel. Les banques et l'Office fédéral de l'approvisionnement économique (BWL) ont toujours été au courant des processus au sein de la compagnie de l'accusé. Il n'y avait aucune intention de s'enrichir, tout au plus une recherche d'optimisation fiscale, a-t-il plaidé.