Rédiger un nouveau commentaire

Yen a Marre 09.05.2020 à 06:24

Au lieu d’emmerder la population et les entreprises, la Greta, la Lizza et leurs troupeaux feraient mieux de mettre leur énergie pour défendre de vrais causes qui ont bien plus d’impact sur le climat à cause d’un seul irresponsable... mais c’est plus facile de s’attaquer à ceux qui n’ont pas le choix et de leur mettre des taxes