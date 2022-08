Brésil : La déforestation baisse mais reste proche du plus haut en Amazonie

Ce chiffre est légèrement inférieur aux 1498 kilomètres carrés détectés en juillet l’an passé mais reste le cinquième pire mois depuis le début du programme en 2015. Les quatre autres pires mois enregistrés sont juillet 2019, 2020 et 2021 et août 2019, tous avec plus de 1400 kilomètres carrés de forêt coupée, et tous sous la présidence de Jair Bolsonaro.