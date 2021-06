Brésil : La déforestation bat des records en Amazonie

La déforestation de l’Amazonie brésilienne a connu une hausse inquiétante au mois de mai, avec près de 1200 kilomètres carrés. Soit une hausse de plus de 40% par rapport à 2020.

La déforestation a atteint, en mai, un niveau record pour ce mois en Amazonie brésilienne, avec une progression de 41% par rapport à mai 2020, qui a entraîné le déboisement d’une surface de 1180 km2 de la plus grande forêt tropicale au monde.

Cette forte progression met sérieusement en doute l’engagement, devant la communauté internationale, du président brésilien Jair Bolsonaro d’«éliminer la déforestation illégale au Brésil d’ici à 2030», soit dix ans plus tôt qu ’ initialement prévu. Les données communiquées, vendredi, par l’Institut national de recherches spatiales s’arrêtent au 28 mai, mais font déjà de ce mois un record depuis que cette institution publique compile ces informations par satellite, en 2015.

La saison sèche menace

Avril avait déjà établi un record avec 580 km2 déboisés, et le chiffre de mai est «particulièrement préoccupant, car ce mois marque le début de la saison sèche, qui s’accompagne d’une intensification de la destruction d’une grande partie de la forêt d’Amazonie», selon l’Observatoire du climat, un réseau d’ONG très critique de la gestion par Brasilia de l’Amazonie.

Jair Bolsonaro a qualifié les ONG de protection de l’environnement de «cancer» et affirmé maintes fois son désir d’ouvrir aux activités minières et agricoles de vastes régions de l’Amazonie, dont 60% se trouve nt en territoire brésilien.

Ministre critiqué

L’ONG accuse notamment le ministre de l’Environnement, Ricardo Salles, d’avoir «pratiquement mis fin» aux activités de l’agence de protection environnementale Ibama. Ricardo Salles et d’autres hauts fonctionnaires de son ministère sont par ailleurs soupçonnés d’avoir favorisé l’exportation illégale de bois d’Amazonie vers l’Europe et les É tats-Unis. Le domicile du ministre a été perquisitionné et le président de l’Ibama a été écarté de ses fonctions.