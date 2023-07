Environnement: La déforestation de l’Amazonie au Brésil a baissé au premier semestre

-41% pour le seul mois de juin

Selon elle, ces résultats sont les fruits de la «décision du président Lula de faire de la lutte contre le changement climatique et la déforestation une politique du gouvernement». Au seul mois de juin, la déforestation a plongé de 41% par rapport à 2022. Depuis sa nouvelle élection, Lula promet de défaire les politiques environnementales de son prédécesseur, et de mettre fin à la déforestation illégale d’ici à 2030. Sous le mandat de Jair Bolsonaro (2019-2022), la déforestation de l’Amazonie avait bondi de 75% par rapport à la moyenne de la décennie passée.

Pour atteindre ses objectifs, Lula tente régulièrement de convaincre les pays les plus riches de financer la sauvegarde de la forêt. La Norvège et l’Allemagne ont déjà contribué au Fonds pour l’Amazonie créé à cet effet. L’environnement est au cœur des négociations entre le Mercosur (Brésil, Argentine, Uruguay, Paraguay Venezuela) et l’UE, qui a récemment exhorté les pays sud-américains à être plus exigeants dans la lutte contre les crimes environnementaux, avant de pouvoir finaliser un accord bilatéral de libre-échange.