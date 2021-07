Brésil : La déforestation en Amazonie bat un nouveau record en juin

En juin, la déforestation a atteint 1062 km² en Amazonie, contre 1043 km2 l’année précédente. Le phénomène a pris l’ascenseur avec l’accession au pouvoir du président brésilien Jair Bolsonaro.

«Le gouvernement a renoncé à ses obligations»

Feux dévastateurs

L’Amazonie a également connu son mois de juin le plus dévastateur depuis 2007 pour ce qui est des feux de forêt, avec 2308 foyers d’incendie, soit 2,3 % de plus qu’au même mois de l’année dernière (2248). Le mois de juin marque le début de la saison sèche, et ces chiffres laissent présager une situation dramatique pour les mois à venir dans la plus grande forêt tropicale de la planète.