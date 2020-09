Amazonie : La déforestation est en recul mais reste très élevée

Les données officielles publiées vendredi montrent un léger recul de la déforestation en Amazonie brésilienne par rapport à 2019, année durant laquelle elle avait atteint un niveau exceptionnel.

Niveau exceptionnel en 2019

Les incendies font rage

Comme l’an dernier, les incendies continuent de faire rage en Amazonie, avec déjà 13’810 foyers recensés par l’INPE du 1er au 10 septembre, plus des deux tiers du total enregistré pour tout le mois de septembre 2019. Depuis janvier, 57’823 foyers ont été identifiés, 6% de plus que sur la même période de l’année dernière.

Une situation d’autant plus préoccupante que la fumée provoque des maladies respiratoires, dans le deuxième pays au monde ayant enregistré le plus de morts du Covid-19 (près de 130’000 décès).

Plus au sud, le Pantanal, plus grande zone humide tropicale de la planète et sanctuaire de biodiversité, a enregistré une augmentation de 220% des foyers d’incendie de janvier à août. Et si l’on prend en compte les données jusqu’au 10 septembre, le total (12’703) est déjà supérieur au record absolu pour une année entière, datant de 2005.