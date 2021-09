France : La dégradation d’une statue d’esclave se révèle «être un moulage»

La ville de Bordeaux avait porté plainte contre un acte «vraisemblablement raciste», après avoir découvert la statue badigeonnée de couleur blanche jusqu’au buste. Cela s’avère être un moulage fait par un étudiant en art.

«L’étudiant a fait savoir qu’aucune motivation raciste n’avait dicté cette action. Pour autant, on ne saurait accepter et cautionner cette initiative isolée et pour le moins malheureuse qui a heurté nombre d’observateurs attachés à la mémoire que représente cette statue», a expliqué dans un communiqué la ville de Bordeaux, précisant avoir retiré sa plainte.