Sommet Biden-Poutine : La délicate mission de Guy Parmelin

Plusieurs voix parlementaires se font entendre pour demander que le président de la Confédération aborde aussi des sujets sensibles avec Joe Biden et Vladimir Poutine, dont la neutralité, les relations commerciales avec la Chine ou le problème du traitement des opposants en Russie.



Guy Parmelin sera-t-il à la hauteur de sa rencontre avec Joe Biden et Vladimir Poutine la semaine prochaine? C’est la question posée dans la «SonntagsZeitung» du jour. Certes, son anglais semble s’être amélioré depuis ses débuts, et le rôle de l’hôte devrait convenir au Vaudois, puisqu’il est sociable sous ses airs impassibles, et rarement à court de plaisanteries. Mais est-ce suffisant face aux deux hommes qui figurent parmi les plus puissants du monde? Car, même si son intervention lors de sa dernière visite à Bruxelles (dans le cadre de l’accord-cadre échoué avec l’Union européenne) avait reçu des appréciations positives également hors des rangs de son propre parti, les critiques subsistent. Selon l’hebdomadaire alémanique, des parlementaires estimeraient que Guy Parmelin manque d’initiative propre, ne présentant que l’avis du Conseil fédéral en «lisant simplement ce qu’on lui aurait noté».