Cet ours a passé un mois la tête dans un bidon en plastique

États-Unis : La délivrance, après un mois de prise de tête

Un ours de Floride a passé près d’un mois le museau coincé dans un bidon en plastique.

Libéré, délivré. Un ours qui se promenait depuis près d’un mois le museau coincé dans un bidon en plastique est enfin tiré d’affaire. Les autorités chargées de la pêche et de la faune ont expliqué avoir repéré le plantigrade dans le comté de Collier (Floride) il y a un peu plus de trois semaines. L’animal est ensuite resté introuvable, jusqu’à ce qu’il réapparaisse devant la caméra de surveillance d’un habitant.

Fort heureusement, ce trou permettait au plantigrade de s’alimenter et de boire en suffisance. «Même après avoir passé 28 jours à le porter, l’ours était toujours en grande forme physique!» assure le service de la pêche et de la faune. L’animal présente une plaie autour du cou et du visage, mais les spécialistes ont nettoyé la blessure et l’ont traitée avec des antibiotiques. La femelle est restée sous surveillance pendant 36 heures avant d’être relâchée dans une zone sécurisée.