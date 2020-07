Football

La délivrance pour Cristiano Ronaldo

Après quasi deux ans d’attente, l’attaquant portugais a enfin marqué sur coup franc direct pour la Juventus Turin.

Certains annoncent 42, d’autres 43 vaines tentatives, avant sa frappe enroulée de la délivrance samedi face au Torino (4-1) mais au fond, peu importe. La vérité, c’est que Cristiano Ronaldo, muet en club depuis la Coupe du monde des clubs avec le Real Madrid en 2017, n’avait jamais marqué sur coup franc direct pour la Juventus Turin depuis son arrivée, il y a bientôt deux ans. Et ça fait tâche quand on prétend être le meilleur du monde…

Surtout que dans le même laps de temps, son grand rival rival Lionel Messi en a lui transformé une bonne quinzaine. Alors forcément, quand celui dont le dernier but de la sorte remontait à un certain Portugal – Suisse en juin dernier a vu son tir nettoyer la lucarne de Sirigu pour ainsi permettre à sa formation de faire le break (3-1) à la 61e minute, l’intensité de sa célébration a été à la hauteur de son interminable attente.

Et à en croire son entraîneur, cette histoire de mutisme sur coup franc commençait à lui peser. «Je pensais qu'il n'en souffrait pas mais à la fin du match, il est venu me voir et m'a dit: ‘enfin!’», a lâché son coach Maurizio Sarri après la rencontre, dans des propos relayés par «Tuttosport». Sur ce match, CR7 est devenu le premier joueur de la Vieille Dame à inscrire 25 buts sur une saison de Serie A depuis Omar Sivori lors de l’exercice 1960-61.