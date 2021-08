Génocide au Rwanda : La demande de non-lieu d’Agathe Habyarimana jugée «irrecevable»

La veuve du président hutu dont l’assassinat le 6 avril 1994 avait déclenché les massacres contre la minorité tutsie est visée depuis 2008 par une enquête sur son rôle lors du génocide.

La Cour d’appel de Paris a jugé lundi «irrecevable» la demande de non-lieu d’Agathe Habyarimana, soupçonnée d’être impliquée dans le génocide de 1994 au Rwanda et visée par une enquête en France depuis treize ans, a appris l’AFP de source judiciaire.

Cette requête a été jugée irrecevable pour des questions de forme, a précisé cette source. «On occulte le débat au fond pour s’en tenir à des arguties juridiques», a regretté lundi son avocat, Me Philippe Meilhac.

Témoin assisté

Dans cette procédure, elle a été placée en 2016 sous le statut de témoin assisté, intermédiaire entre témoin et mis en examen, et n’a plus été interrogée depuis sur les faits.