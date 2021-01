Royaume-Uni : La demande de remise en liberté de Julian Assange examinée

La justice britannique examine mercredi matin la demande de remise en liberté de Julian Assange, deux jours après le refus de son extradition.

Poursuites pour viol abandonnées

L’Australien, soutenu par nombre d’organisations de défense de la liberté de la presse, risque aux États-Unis 175 ans de prison pour avoir diffusé, à partir de 2010, plus de 700’000 documents classifiés sur les activités militaires et diplomatiques américaines, notamment en Irak et en Afghanistan.