France : La demande de renvoi du procès Zemmour a été rejetée

Le candidat à la présidentielle française Eric Zemmour avait affirmé en 2019 que Pétain avait sauvé des Juifs. Pour ses propos, il a été poursuivi. Ce jeudi, la demande de renvoi a été rejetée.

Son avocat, Olivier Pardo, qui avait demandé le renvoi du procès, a aussitôt quitté la salle d’audience de la cour, dénonçant une décision «inique». «Dans ces conditions, j’ai décidé que je ne suis pas en état d’assurer la défense» d’ Eric Zemmour , a souligné Me Pardo.

Nouveau rendez-vous judiciaire

Le président de la Cour d’appel a précisé que la décision de sa cour ne serait rendue qu’après l’élection présidentielle des 10 et 24 avril prochains. L’audience a débuté sans le prévenu ni son avocat. Me Pardo demandait que le procès en appel de son client soit renvoyé après le second tour pour «des raisons de sérénité». «Les débats d’opinion doivent avoir lieu dans l’arène politique, ils ne doivent pas occuper le prétoire», a-t-il soutenu.