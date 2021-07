Résultats de Roche : «La demande des tests Covid a atteint un pic»

La pharma bâloise Roche a dégagé un bénéfice net de 8,2 milliards de francs lors des six premiers mois de l'année, pour un chiffre d'affaires de 30,7 milliards (+5%).

Les ventes de Roche ont augmenté de 8% sur un an au premier semestre 2020 en monnaies locales, ou de 5% en francs, à 30,7 milliards de francs, a indiqué la société, dans un communiqué, jeudi. Son bénéfice a atteint 8,2 milliards, en repli de 3% sur un an. Le géant bâlois de la pharma a confirmé ses prévisions pour l'ensemble de l'année, avec une croissance «basse à moyenne», c'est-à-dire comprise entre 1 et 5%.