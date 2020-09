Royaume-Uni : La demande d’extradition d’Assange revient devant la justice

Julian Assange, dont c’est la première apparition publique depuis février, a déclaré formellement à la cour criminelle de l’Old Bailey ne pas consentir à son extradition.

L’Australien de 49 ans a comparu vêtu d’un costume sombre et d’une cravate bordeaux, confirmant son identité et sa date de naissance et déclarant formellement ne pas consentir à son extradition. C’est sa première apparition publique depuis février.