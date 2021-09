Santé : La démence touchera 139 millions de personnes d’ici 2050

L’OMS rapporte que 55 millions de personnes sont victimes de démence dans le monde. Le vieillissement de la population fera augmenter ce chiffre dans les prochaines années.

Les cas de démence, un syndrome caractérisé notamment par une dégradation de la mémoire et du raisonnement, sont en hausse dans le monde, et pourtant seule une petite minorité de pays dispose de plan de lutte, s’inquiète l’OMS.

Selon un nouveau rapport de l’Organisation mondiale de la santé, la démence, dont la cause la plus courante est la maladie d’Alzheimer, touche plus de 55 millions de personnes dans le monde. Ce nombre devrait passer à 78 millions d’ici 2030 et à 139 millions d’ici 2050 en raison du vieillissement de la population.