Sommet virtuel : La démocratie a grand besoin de «champions», déclare Biden

Une centaine de pays participent mercredi en ligne au «sommet pour la démocratie» organisé par le président américain, sur fond de controverses et de vives critiques de la part de Pékin et Moscou.

La démocratie dans le monde a besoin de «champions» pour faire face à des «défis importants et inquiétants», a-t-il dit depuis la Maison Blanche, s’exprimant depuis un podium entouré de panneaux créés pour l’occasion, portant l’inscription «Summit for Democracy» et un logo de couleur bleue, orange et blanche.