Genève: «La démocratie est comme une plante: si on ne l’arrose pas, elle crève»

Taux de participation en berne, surtout chez les jeunes, fake news sur les réseaux ou perte de confiance dans l’action politique traditionnelle mettent à mal la démocratie, «menacée dans le monde, alors que l’autoritarisme gagne du terrain». Fort de ces constats, le Canton va prochainement lancer des actions spéciales et «nécessaires» pour rapprocher les institutions de la population. L’idée? Entendre les doléances des habitants, mieux expliquer les processus démocratiques, ou encore exposer le rôle d’une député ou celui d’un conseiller d’Etat, à travers notamment des rencontres «en direct» et informelles.

Privilégier le contact avec la population

«On prévoit par exemple des petits-déjeuners dans des bistrots pour discuter et débattre autour d’un café avec celles et ceux qui souhaiteraient rencontrer les élus», expliquent en chœur la présidente du Grand Conseil, Céline Zuber-Roy (PLR), et le président du Conseil d'Etat, Antonio Hodgers (Les Verts), dans une interview vidéo exclusive accordée à 20minutes. Un entretien dans lequel ils évoquent aussi la responsabilité du politique dans la crise démocratique actuelle.