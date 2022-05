États-Unis : La demoiselle d’honneur ouvre les yeux, le futur marié est couché sur elle

Un trentenaire a été reconnu coupable d’avoir sexuellement agressé une proche de sa future femme, lors d’une fête organisée deux jours avant son mariage.

Il a quitté le tribunal avec les menottes. Jeudi, à Stroudsburg (Pennsylvanie), Daniel Carney a été reconnu coupable d’agression sexuelle sur une jeune femme. Il a cependant été acquitté du chef d’accusation de tentative de viol sur une personne inconsciente, rapporte WNEP. «Nous sommes déçus du verdict et interjetterons appel», a d’ores et déjà annoncé Jim Swetz, l’avocat de la victime. Les faits remontent au 30 août 2019 , deux jours avant le mariage de Daniel Carney.

Lors d’une fête très arrosée dans un complexe hôtelier de Shawnee on Delaware, le futur marié s’en est violemment pris à l’une des demoiselles d’honneur de sa fiancée. Il l’a attrapée par le bras et l’a poussée dans un vestiaire. La victime a raconté avoir perdu connaissance en raison de son état d’ébriété. Une vive douleur l’a alors réveillée: Daniel était en train de la mordre et de la tripoter. La jeune femme, alors âgée de 29 ans, a de nouveau perdu connaissance et a retrouvé le futur marié couché sur elle en rouvrant les yeux.