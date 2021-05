COLLOMBEY-MURAZ (VS) - La démolition de la raffinerie va pouvoir commencer

Cinq citoyens d’Illarsaz (VS) ont gagné leur bataille. Leurs oppositions au processus de démolition de la raffinerie de Collombey-Muraz (VS) seront prises en compte par T amoil Suisse SA (TSSA), propriétaire des lieux. Les camions chargés d’acheminer les décombres entameront leur va-et-vient à la fin de l’été, sans traverser leur village. Ils d e vront e mprunter la route industrielle de la commune. Une annonce qui va également dans le sens des autorités locales.

« Les entreprises mandatées ont accepté cet allongement du trajet de trois kilomètres, sauf si contraintes techniques exceptionnelles » , confirme Stéphane Trachsler, le porte-parole de T S SA, satisfait de l ’annonce du jour . « On espérait recevoir la bonne nouvelle , il y a quelques mois déjà , mais avec l e Covid -19…» Les travaux devraient s’étaler jusqu’en 2025 . Il s’agit de supprimer les 54 citernes du site, de démanteler les installations de raffinage (90 km de tuyaux et 30 ’ 000 tonnes d’acier qui seront recyclés) et, enfin, d’abattre les cheminées en béton.