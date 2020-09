Golf : La démonstration de force de Bryson DeChambeau

A 27 ans, le golfeur américain a remporté l’US Open, son premier Grand Chelem en carrière, devant Matthew Wolff.

En costaud, l’Américain Bryson DeChambeau a brillamment dompté le Winged Foot, un des parcours les plus coriaces et versatiles au monde, à Mamaroneck (New York), pour s’adjuger le 120e US Open, premier Grand Chelem de sa carrière à 27 ans.