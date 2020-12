Football : La démonstration record de Liverpool

Les «Reds» sont allés gagner 7-0 à Londres, face à Crystal Palace. Le plus grand écart jamais infligé par le club en déplacement en Premier League.

On a revu un Liverpool du niveau de l’équipe qui avait survolé le championnat la saison passée, terminant avec 18 points d’avance sur son dauphin Manchester City. Et on a surtout retrouvé Roberto Firmino, auteur d’un doublé, après son but décisif contre Tottenham à la dernière minute du temps réglementaire, mercredi.