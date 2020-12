Football : La démonstration record de Liverpool, Everton deuxième

Les «Reds» sont allés gagner 7-0 à Londres, face à Crystal Palace. Le plus grand écart jamais infligé par le club en déplacement en Premier League. L’autre club de la ville a pris la place de dauphin. City s’accroche.

Mohamed Salah a fait mal aux «Eagles». keystone-sda.ch

Avec 31 points, les tenants du titre ont pris 6 longueurs d’avance sur Tottenham, qui reçoit Leicester (4e) dimanche. Face au 12e, Liverpool était bien évidemment favori, mais le match a été une véritable démonstration des hommes de Jürgen Klopp qui ont marqué presque à chaque tir cadré (8 au final). Même l’entraîneur de Crystal Palace, l’expérimenté Roy Hodgson, 73 ans, qui en a pourtant vu d’autres, a préféré en rigoler en se rasseyant sur son banc après le 7e but.

On a revu un Liverpool du niveau de l’équipe qui avait survolé le championnat la saison passée, terminant avec 18 points d’avance sur son dauphin Manchester City. Et on a surtout retrouvé Roberto Firmino, auteur d’un doublé, après son but décisif contre Tottenham à la dernière minute du temps réglementaire, mercredi.

L’attaquant brésilien, qui a peiné physiquement en début de saison et été un peu éclipsé par la réussite insolente du Portugais Diogo Jota, a remis les pendules à l’heure. Il a réalisé deux enchaînements délicieux, un contrôle en pleine course/petit tir de l’extérieur, sur un centre d’Andrew Robertson, pour le 3-0 (43e). Il a ensuite emmené le ballon sur une belle passe de Mohamed Salah, avant de le piquer au-dessus du gardien pour le 5e (67e).

Dès les premières minutes, on a senti que l’après-midi serait longue pour les Londoniens. À la 3e minute, Sadio Mané et Takumi Minamino se sont amusés dans la surface de réparation, le Japonais concluant avec sang-froid (1-0). Le Sénégalais a ensuite marqué d’une belle frappe en pivot à l’entrée de la surface (2-0, 34e).

Le capitaine Jordan Henderson, d’une belle frappe enveloppée, a encore alourdi la marque au tout début de la seconde période pour tuer tout rêve de remontée (4-0, 51e). Et même Mohamed Salah, pourtant entré seulement à l’heure de jeu, a réussi à y aller de son doublé, de la tête (6-0, 80e) et d’une frappe du gauche brossée dans la lucarne opposée (7-0, 83e) pour offrir à Liverpool le plus large succès à l’extérieur de son histoire en Premier League.

Everton plane, Arsenal coule!

Auteur d’un début de saison époustouflant avec quatre victoires lors des quatre premières journées, Everton retrouve l’ivresse des cimes avec un troisième succès de rang (2-1 contre Arsenal) qui le place provisoirement à la 2e place, à 5 points des Reds.

Arsenal, toujours sans Xhaka suspendu, n’a pas confirmé le léger mieux perçu contre Southampton (1-1) en milieu de semaine et reste quinzième avec 14 points.

Les Gunners qui évoluaient sans Pierre-Emerick Aubameyang, mais avec un Nicolas Pépé à qui Mikel Arteta avait décidé de redonner sa chance, ont donné du mal aux Toffees, mais c’était encore insuffisant.

Privé de James Rodriguez, Allan ou Lucas Digne, Everton n’est plus l’équipe séduisante des tout premiers matches, mais sa solidité et son réalisme suffisent pour le moment à son bonheur.

Un but contre-son-camp de Ron Holding (1-0, 22e) et une tête du défenseur colombien Yerry Mina au premier poteau, sur un corner (2-1) juste avant la mi-temps, ont offert trois points précieux.

Les Gunners avaient réussi à revenir à niveau sur un penalty transformé par Pépé, mais si les ambitions londoniennes semblent passer maintenant par les coupes, la trajectoire en championnat est des plus inquiétantes.

City se rapproche du podium

Surprenant quatrième de Premier League, Southampton a été battu (0-1) sur son terrain par City qui se rapproche du podium.

Les Saints restent à leur place avec 24 points pour l’heure, alors que les hommes de Pep Guardiola reviennent dans leur sillage, 5e à un point.

Un petit but à la fin du premier quart d’heure aura suffi aux Citizens, un décalage de Bernardo Silva pour Kevin de Bruyne dont le centre immédiat à ras de terre a trouvé Raheem Sterling qui a conclu du plat du pied (1-0, 16e).

Mais City, qui n’a pas pris de but pour la septième fois en huit matches, est resté tout le match à la merci d’une égalisation, en raison d’un nouveau manque de réalisme devant le but, en l’absence de Gabriel Jesus et Sergio Agüero devant.

Avec huit points de retard sur Liverpool, mais un match en moins, City évite en tout cas de décrocher de la course au titre qui semble s’accélérer.

Dans le dernier match de la soirée, Manchester United et Fulham, à 10 depuis la 62e, se sont séparés sur un 1-1. Les Red Devils restent ainsi à hauteur de leur rival de City (23 points, 7e) alors que Fulham est 17e (10 pts.).