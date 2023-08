 Genève/Vaud: La dengue en légère hausse mais aucun cas autochtone 

La dengue et le chikungunya, ces maladies virales transmises par le moustique tigre, sont de retour dans nos contrées, quoique de manière très modérée et non inquiétante. Les cas avaient notablement baissé en 2020 et 2021, en raison de raréfaction des voyages due à la pandémie. En effet, ces maladies sont plus courantes dans les climats tropicaux et sont dans l’écrasante majorité des cas ramenées de l’étranger par des touristes.