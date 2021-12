Football – La dénomination de la «Coupe Arabe» crée la polémique

Une dizaine d’associations de Tunisie, du Maroc et de France se sont alliées pour faire part de leur rage. En cause, donc, le nom de la compétition, réunissant actuellement seize nations au Qatar. «En organisant un grand événement sportif basé sur une seule appartenance linguistique et culturelle réductrice et l’idée d’une race exclusive, la FIFA désavoue les idéaux portés par le football et le sport en général. Des idéaux construits autour des valeurs universelles de tolérance, de respect de l’autre et du vivre ensemble.»