Belgique : La dent d’un leader congolais restituée 60 ans après

La demande de la famille de l’ancien leader congolais Patrice Lumumba de récupérer une de ses dents a reçu une réponse favorable de la justice belge. Elle est l’une des pièces du dossier judiciaire lié à son assassinat en 1961.

«Seules quelques dents»

En 2000, le policier belge Gérard Soete avait accepté de témoigner auprès de l’AFP de sa participation, quelque 40 ans plus tôt, à l’élimination du corps de Lumumba, assassiné avec deux de ses proches dans la province alors sécessionniste du Katanga, près d’Elisabethville (actuelle Lumumbashi, Sud).

«En pleine nuit africaine, nous avons commencé par nous saouler pour avoir du courage. On a écartelé les corps. Le plus dur fut de les découper» avant de verser l’acide, avait expliqué l’octogénaire, depuis décédé. «Il n’en restait presque plus rien, seules quelques dents», avait ajouté Gérard Soete.