Guerre en Ukraine : La dépendance aux hydrocarbures russes préoccupe

Un sondage cité par le «SonntagsBlick» montre que la population craint les effets de la dépendance aux énergies russes.

Un sondage de 1000 personnes réalisé par Gallup et cité par le «SonntagsBlick» montre qu’environ deux tiers de la population pensent que la Suisse est dépendante du pétrole et du gaz russe et craignent pour l’approvisionnement énergétique du pays. Une grande majorité se prononce en faveur d’un changement de cap: moins de dépendance envers la Russie grâce aux énergies renouvelables.