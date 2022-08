Afrique : La dépouille de l’ancien président dos Santos rapatriée en Angola

Plusieurs enfants du défunt président et sa veuve Ana Paula dos Santos étaient également présents. Des badauds ont applaudi au passage du cercueil recouvert d’un drapeau angolais. «Nous les Angolais, sommes fiers d’accueillir les restes du président dos Santos et qu’il puisse avoir des funérailles dignes», a dit à l’AFP Telma Pilartes.

Querelle

Un avocat de la veuve de Jose Eduardo dos Santos avait confirmé samedi que le corps de l’ex-chef d’État avait quitté Barcelone et était en route pour la capitale angolaise. «Vendredi, nous avons tout préparé, le corps a été embaumé, tous les papiers ont été faits, et donc ce matin (samedi) le corps part pour l’Angola», a déclaré à l’AFP Josep Riba Ciurana, avocat de la veuve de l’ex-président, Ana Paulo dos Santos.

Depuis, une querelle opposait sa veuve et le gouvernement angolais d’une part, qui voulaient rapatrier le corps et lui offrir des funérailles nationales, et certains de ses enfants qui s’y opposaient, dont sa fille «Tchizé» dos Santos, 44 ans, née du premier mariage de l’ancien président. Celle-ci voulait des funérailles familiales en Espagne, où il vivait depuis 2019, accusant l’actuel gouvernement angolais de vouloir politiser l’enterrement de son père avant les élections prévues le 24 août.