Monarchie britannique : La dépouille d’Elizabeth II à Londres pour d’ultimes adieux

Le cercueil de la reine, décédée jeudi à 96 ans, a retrouvé mardi soir la capitale britannique. Après une nuit au palais de Buckingham, la dépouille va rejoindre Westminster Hall, la plus vieille chambre du Parlement britannique, au terme d’une procession solennelle dans le centre de Londres.

Pendant près de cinq jours, de mercredi 17 h 00 (18 h 00 en Suisse) jusqu’à lundi 06 h 30, jour des funérailles nationales, les Britanniques pourront venir rendre un dernier hommage au plus près à leur souveraine unanimement saluée pour son dévouement total pendant plus de 70 ans de règne.

Le cercueil d’Elizabeth II a déjà été exposé de lundi soir à mardi dans la cathédrale Saint-Gilles d’Edimbourg. Parfois émues aux larmes, quelque 33’000 personnes ont patienté des heures durant pour aller se recueillir brièvement devant le cercueil, recouvert du drapeau royal et de la couronne.

Charles convaincant

Elizabeth II avait joué un rôle majeur pour la réconciliation dans la province au passé sanglant. Mais près d’un quart de siècle après le retour d’une paix fragile entre républicains, surtout catholiques, et unionistes, essentiellement protestants, les tensions ont été ravivées par le Brexit.

«Avec un exemple brillant devant moi, et avec l’aide de Dieu, je prends mes nouvelles fonctions résolu à rechercher le bien-être de tous les habitants d’Irlande du Nord», a déclaré le monarque au Parlement local, à l’arrêt depuis des mois.

Après Londres, Edimbourg et Belfast, Charles III se rendra vendredi à Cardiff au Pays de Galles, dernière étape de sa tournée dans les quatre nations britanniques. La cote du roi a monté de manière fulgurante depuis son accession au trône, d’après un sondage YouGov publié mardi. Trois personnes sur cinq pensent qu’il fera un bon roi, contre à peine plus de 30% il y a quelques mois.

Tensions en Irlande du Nord, velléités indépendantistes en Écosse, inflation galopante: Charles III, qui à 73 ans est plus âgé que tous les souverains britanniques au moment de leur accession au trône, s’installe dans ses fonctions dans un moment critique.

Le pays, en proie à une grave crise sociale et politique, a une nouvelle Première ministre depuis quelques jours, Liz Truss, que la reine Elizabeth II avait reçue dans sa résidence écossaise de Balmoral pour lui demander de former un gouvernement deux jours avant de s’éteindre.

Défi logistique

Mais l’heure est pour le moment au recueillement, le pays se préparant à l’immense défi logistique et sécuritaire des prochains jours.

Après des prières au palais en présence du roi, de la reine consort et de la famille royale, le cercueil quittera le palais de Buckingham à 13 h 22 GMT mercredi pour une procession dans le centre de Londres, posé sur un affût de canon, au palais de Westminster.

Le roi et des membres de la famille royale s’y joindront, tandis que Big Ben sonnera et que des coups de canon seront tirés depuis Hyde Park.

L’affluence devrait être bien plus grande encore en amont des «funérailles du siècle», les premières obsèques nationales depuis 1965 -celles de Winston Churchill-, qui auront lieu lundi 19 septembre en présence de quelque 500 dignitaires étrangers et de nombreuses têtes couronnées. La Russie, le Bélarus, la Birmanie et la Corée du Nord n’ont toutefois pas été invités.