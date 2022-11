Cisjordanie occupée : La dépouille d’un Israélien enlevée, un Palestinien tué

Plus de 2000 raids en Cisjordanie

Dans la foulée d’attaques meurtrières en Israël en mars et avril derniers et d’autres attaques qui ont suivi, l’armée israélienne a mené plus de 2000 raids en Cisjordanie. Ces raids, et les heurts qui y sont parfois associés, ont fait plus de 125 morts palestiniens, le bilan le plus lourd depuis sept ans, selon l’ONU.