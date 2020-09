États-Unis : La dépression Sally a fait une première victime

Jeudi, les états américains d’Alabama et la Floride ont été frappés par la tempête tropicale Sally. Un mort est à déplorer.

Des trombes d’eau se sont abattues entre mercredi et jeudi sur l’Alabama et la Floride, dans le sud-est des États-Unis, dans le sillage de la tempête Sally, qui a fait au moins un mort selon les autorités locales, et provoqué d’importantes inondations et coupures de courant.