Un mois et demi après ses débuts fracassants sur la plateforme de diffusion Twitch, la députée américaine Alexandria «AOC» Ocasio-Cortez a réitéré l’exercice vendredi pour la bonne cause. Et comme on ne change pas une recette qui gagne, elle est retournée sur l’un des jeux vidéo les plus en vogue du moment chez les streamers.