La dermato disséqueuse de kystes dit que YouTube lui vole des millions

Sa chaîne YouTube est suivie par 7 millions d’internautes et cumule plus de 2 milliards de vues. Les revenus publicitaires alloués à une chaîne oscillent entre 3 et 5 dollars par tranche de 1000 vues. La dermatologue assure que son succès lui assurait 100’000 dollars par mois jusqu’en 2016, année où la manne s’est envolée à cause d’un changement de politique chez l’hébergeur de vidéos. Dès lors, ses publications auraient été considérées comme violentes parce qu’elles «montraient des fluides corporels, tels que du sang ou du vomi, dans l’intention de choquer ou de dégoûter les internautes». La perte s’élève donc à plusieurs millions de dollars.