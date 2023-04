Thomas Bangalter explique la fin de Daft Punk

Le 22 février 2021, Daft Punk a annoncé sa dissolution . Les robots n’avaient alors pas expliqué pour quelles raisons ils mettaient fin à ce qui restera comme l’une des plus belles aventures et l’un des plus gros succès d’un groupe français dans le monde. Thomas Bangalter, qui sort le 7 avril 2023 son premier album solo «Mythologies» , a enfin levé un coin du voile sur la dissolution du duo masqué qu’il formait avec Guy-Manuel de Homem-Christo.

«Nous avons essayé d’utiliser des machines pour exprimer quelque chose d’extrêmement émouvant qu’une machine ne peut pas ressentir, mais qu’un humain peut ressentir. Nous avons toujours été du côté de l’humanité et non du côté de la technologie. C’est pourquoi 2021 était le bon moment pour mettre fin au projet. Même si j’aime ce personnage, la dernière chose que je souhaite être, dans le monde dans lequel nous vivons, en 2023, c’est un robot», a-t-il expliqué à la BBC le 4 avril 2023. Le musicien français a précisé avec un ton grave qu’il était inquiet «quant à l’essor de l’intelligence artificielle.»

Le lendemain, invité cette fois sur France Inter pour parler de son disque, une partition orchestrale sans la moindre note électronique, Thomas Bangalter, 48 ans, a assuré que Daft Punk ne reviendrait pas. «C’est une histoire dans laquelle il y a eu un début, un milieu et une fin. Je suis très content d’avoir refermé cette aventure», a-t-il dit. Il a également livré une anecdote amusante concernant son célèbre accessoire de scène. «Dans les casques, la visibilité était extrêmement réduite, il faisait très chaud et on ne voyait rien. Quand on a joué à Bercy, je n’ai rien vu, en fait», s’est-il marré.