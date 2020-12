Etats-Unis : «La dernière cruauté de Trump» avant son départ

Alors que Donald Trump enchaîne les exécutions, Joe Biden veut faire abolir la peine de mort au niveau fédéral. Le pourra-t-il vraiment?

Record d'exécutions au niveau fédéral

Aux États-Unis, 22 États ont aboli la peine capitale et cinq ont mis en place un moratoire qui suspend les exécutions. Le plus récent à avoir décidé d'une telle suspension est la Californie, en 2019. Aucune exécution n'a eu lieu dans l'État américain le plus peuplé depuis 2006. Ce n'est pas le cas des États du Sud, et notamment du Texas, qui détient le record des exécutions sur une année.