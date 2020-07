Jeux vidéo

La dernière exclusivité de la PS4 en a dans le ventre

Sublime et prenant en diable, «Ghost of Tsushima» conclut en beauté le cycle de la console de Sony.

À mi-chemin entre «The Legend of Zelda: Breath of the Wild» et «Red Dead Redemption», la dernière production de Sucker Punch plonge le joueur dans une période sombre de l’histoire japonaise: les invasions des Mongols au XIIIe siècle. Dans ce monde ouvert, on parcourt la campagne de l’île de Tsushima. Des champs ondoyants aux temples paisibles en passant par des forêts ancestrales, des villages et des paysages escarpés,la direction artistique est tout bonnement exceptionnelle. Galoper à cheval au milieu d’une prairie fleurie battue par le vent sous un ciel zébré d’éclairs marque à tout jamais.