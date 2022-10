Football: La dernière invention de José Mourinho

José Mourinho a beau ne plus être considéré comme le meilleur entraîneur du monde depuis un moment, il n’a rien perdu de son sens du spectacle. Suspendu pour le match de samedi entre l’Inter et l’AS Roma – Mourinho s’était fait exclure une journée plus tôt contre l’Atalanta pour avoir insulté l’arbitre en plein match – le «Special One» a trouvé une technique pour être au plus proche des siens durant cette rencontre capitale pour son équipe.