Football: La dernière journée du mercato suisse a été très agitée

Autre mouvement d’importance: le départ de Dimitri Oberlin du Servette FC. L’attaquant de 24 ans, révélé sous les couleurs du FC Bâle – ses performances lui avaient ouvert les portes de l’équipe de Suisse (1 sélection) – était en manque de temps de jeu à Servette. Il a choisi la Challenge League et le FC Thoune, pour le plus grand plaisir de son nouvel entraîneur Mauro Lustrinelli: «Dimitri est un attaquant qui cherche des courses en profondeur et qui aime réaliser le pressing, ce qui est tout à fait compatible avec la philosophie de mon équipe.» Oberlin a été prêté un an au club de l’Oberland.