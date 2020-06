Football

La dernière pique de Thomas Meunier aux «tocards des réseaux»

Dans son message d’adieu au PSG, le latéral belge, qui a signé à Dortmund, n’a pas oublié de régler certains comptes.

Au moment de quitter Paris, il n’a pas manqué d’adresser un message d’adieu sur les réseaux sociaux. «Quatre années formidables dans la plus belle ville du monde, écrit il notamment. De la première à la dernière seconde, jouer pour le PSG aura été un privilège. Des tas de rencontres sur le terrain et en dehors (…) mais surtout un grand honneur d’avoir été le premier Belge à faire partie de la famille PSG.» Meunier conclut son message par un post-scriptum péremptoire: «La Champions League sera parisienne!»

Au passage, Thomas Meunier a forcément remercié les supporters, les staffs et ses désormais anciens coéquipiers «pour leur précieux et inconditionnel soutien». Mais il n’a pas oublié de régler ses comptes avec certains d’entre eux. Dans son message, il a en effet précisé entre parenthèses, après son «Merci aux supporters»: «Pas les tocards des réseaux»!

Il faut en effet se rappeler que le latéral belge a souvent été pris à partie sur les réseaux sociaux par une partie des ultras parisiens. Il avait été carrément lynché lorsqu’il avait «liké» un tifo des fans de l’OM, l’ennemi juré du PSG. Sifflé sur le terrain dans les jours qui avaient suivi son «J’aime», il avait dû se justifier: «Sachez que mon implication et ma passion vous sont dévouées à 1000% et le fait d'aimer ce qui se fait ailleurs ne doit en AUCUN cas remettre en question le respect et l'envie que j'ai de me battre pour les rouge et bleu».