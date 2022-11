Formule 1: La dernière pole de la saison pour Verstappen

Automobilisme : La dernière pole de la saison pour Verstappen

Pour l’autre enjeu, la 2e place des constructeurs, l’avantage est pour l’instant pour Ferrari. La Scuderia, qui compte 19 points d’avance sur Mercedes, a placé ses pilotes devant les Flèches d’argent. Derrière Leclerc, son équipier Sainz partira en effet devant Lewis Hamilton et George Russell.

Hamilton sans rien?

Adieux à Vettel, Latifi, Schumacher et Ricciardo

Cette ultime course de l’année est, comme souvent, l’occasion d’adieux ou du moins d’au revoir pour plusieurs pilotes.

En premier lieu, l’Allemand Sebastian Vettel (Aston Martin), quadruple champion du monde (2010-2013), quitte la discipline. Il a pour l’occasion égalé sa meilleure qualification de l’année et partira 9e pour son 199e et dernier Grand Prix – dont 53 victoires entre 2008 et 2019.