«Le dernier que je ferai»: une page se tourne dans le monde du skateboard. La star Tony Hawk est arrivée dans la cinquantaine et il n’est plus aussi aisé pour Tony de réaliser des exploits sur sa planche à roulettes.

La semaine dernière, le vétéran a fait une annonce retentissante, très symbolique dans le monde du skate. Trente et un ans après avoir posé le premier «540 Ollie», figure qui consiste à faire une rotation et demie en l’air, celui qui est surnommé Birdman (l’homme-oiseau) a réalisé cette figure pour la dernière fois de sa carrière.

Le texte ajouté à la vidéo est aussi coloré d’émotions et décrit la démarche de la star du skate. «Ces rotations sont devenues plus effrayantes ces dernières années, car l’atterrissage peut être risqué si vos pieds ne sont pas aux bons endroits. Et ma volonté de tomber de manière inattendue dans le fond plat a considérablement diminué au cours de la dernière décennie», livrait l’athlète autour de sa forme et des risques engendrés par son sport.