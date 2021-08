Le retour : La dernière trouvaille du professeur Raoult pour éviter le Covid

Le célèbre scientifique français conseille d'utiliser du Vicks Vaporub dans le nez pour lutter contre le Covid. De son côté, la marque rappelle les consignes d'utilisation de son médicament.

«Que sur la poitrine et la gorge»

La marque citée par le professeur Raoult s'est en tout cas montrée beaucoup plus sceptique, en rappelant les consignes d'utilisation du médicament, en contradiction avec les conseils du médecin français: «Comme mentionné sur l’étiquette, Vaporub ne doit être appliqué que sur la poitrine et la gorge pour soulager la toux, et sur les muscles et les articulations pour les courbatures. Il ne doit pas être utilisé sous ou dans le nez, dans la bouche ou ingéré».