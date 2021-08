États-Unis - La dernière volonté d’une antivax: vacciner ses enfants

États-Unis : La dernière volonté d’une vaccino-sceptique: vacciner ses enfants

Une Américaine a relaté la tragique histoire de sa cousine et de son mari, sceptiques sur la vaccination, décédés du Covid et laissant leurs quatre enfants orphelins.

«C’est l’authentique histoire de ce qui peut arriver»

Lydia Rodriguez, 42 ans, est morte lundi deux semaines après son mari, Lawrence, 49 ans, après plusieurs semaines d’hospitalisation. Ils vivaient à La Marque, au Texas, l’un des plus grands États du pays qui connaît une hausse importante du nombre d’hospitalisations et qui reste à la traîne en matière de vaccination combinée à une pénurie de personnel qualifié dans les hôpitaux.

«Je n’essaie pas d’effrayer les gens, je veux juste que les gens comprennent que ce virus est réel et que ce variant Delta est plus brutal que tout ce que nous avons connu» jusqu’ici, a-t-elle ajouté. «Cela me brise le cœur, que les gens croient en la désinformation. La désinformation tue des gens, et nous devons faire connaître la vérité», a-t-elle martelé.